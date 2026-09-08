Jorge Carlos Piñeyrúa, más conocido como "El Piñe", nació en Montevideo y es una de las figuras más populares y queridas de nuestro país.
Su carrera en televisión abierta comenzó con el programa "Cerrá y vamos" de Canal 10, donde también condujo exitosos ciclos como "Todos estamos conectados", "Yo y 3 más", "Bendita TV" y "Salven el Millón", entre otros, y donde actualmente conduce "Pasapalabra".
También se ha desempeñado como conductor y/o co-conductor en los programas de radio "13 a 0", "Segunda Pelota" y "La mesa de los galanes".
Ha obtenido varios premios Iris por su participación en televisión y radio, entre los que destaca el Iris de Oro 2010 por su trayectoria.