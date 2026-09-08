Conocenos

Agustín Casanova es un cantautor uruguayo nacido el 14 de diciembre de 1993 en Montevideo. Desde niño mostró aficiones artísticas y a los 12 años se centró en la música. A su potencial como vocalista, se sumó la motivación de su familia para perseguir su sueño de ser cantante. A la edad de 18 años, decide invertir en su pasión unos ahorros que había logrado trabajando como animador de fiestas y cerrajero; se compra una consola y un micrófono y comienza a subir covers a Youtube. A comienzos del 2014 es convocado para formar una nueva banda: Marama, junto a Pablo Arnoletti, Alejandro Vázquez, Martin Zina y Marcos Ifrán. Rápidamente llegó el éxito para Agustín y la banda, que luego de haber grabado "Todo Comenzó Bailando" se convirtió en todo un fenómeno popular en Uruguay, que muy rápidamente se expandió a Argentina. El éxito y la repercusión fueron en aumento por cada tema nuevo que sacaron, al punto que en 2015, Marama se convierte en una banda de carácter internacional, cambiando su presentación apuntada a pequeñas locaciones para trabajar en un show acorde a recitales multitudinarios. En 2016 y 2017, Agustín participó en el reality show de televisión argentino Bailando por un Sueño, y en el documental sobre su banda. También en 2017, Marama se presentó junto a Rombai en el Festival Viña Del Mar, donde ganaron el máximo galardón al que se puede aspirar en dicho festival: una Gaviota de Plata y otra de Oro. En el 2018 estrenó su papel de actor en la telenovela argentina Simona. Fue nominado a un premio Kid's Choice Award y un premio Martín Fierro por este papel. En junio del mismo año, lanzó su primera canción de su carrera solista, llamada Ando Finding, junto con Chyno Miranda. Un mes después lanzó su segunda canción con Abraham Mateo y Mau y Ricky llamada Bailoteame. En noviembre lanzó su tercer tema como solista, y el primero sin colaboración, llamado No Return. El éxito fue abrumador; sus videos de YouTube tienen millones de visitas. En 2020 y 2021 fue miembro del jurado del talent show Got Talent Uruguay, también emitidos por Canal 10, que se convirtió en el programa más exitoso en TV ambos años. Recientemente, la banda Marama volvió a reunirse y una vez más su música se ha transformado en un éxito.