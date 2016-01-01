La casa vivió su segunda Gala de Eliminación y el público tomó la decisión: Tati M se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano Uruguay. Además, conocimos todos los detalles de la tensa Cena de Nominadas, de la que también participaron Guada y Jessica. Por último, los participantes descubrieron que no lograron superar la Prueba por el Presupuesto Semanal y deberán afrontar la próxima compra con las consecuencias del resultado.

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