Leticia nos enseña a preparar un delicioso pastel de puerros.

INGREDIENTES:

Relleno:

5 Puerros

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 tz leche

½ tz queso parmesano

3 Huevos duros

3 huevos crudos

Sal y pimienta a gusto

Masa:

260 g harina

130 g de aceite

65 g agua

Sal a gusto



PROCEDIMIENTO:

Sofreír los puerros, el ajo cortados en rodajas y cocinar a fuego bajo tapado hasta que estén tiernos. Agregar la leche y cocinar 20 minutos.

Por otro lado mezcle los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede lisa, dejar descansar 20 minutos y amasar.

Coloque la base de masa con el relleno y tape nuevamente con masa.

Pintar con huevo y se pueden agregar semillas.



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