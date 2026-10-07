LA MAÑANA EN CASA | 07-10-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pastel de puerros.
INGREDIENTES:
Relleno:
5 Puerros
1 cebolla
2 dientes de ajo
2 tz leche
½ tz queso parmesano
3 Huevos duros
3 huevos crudos
Sal y pimienta a gusto
Masa:
260 g harina
130 g de aceite
65 g agua
Sal a gusto
PROCEDIMIENTO:
Sofreír los puerros, el ajo cortados en rodajas y cocinar a fuego bajo tapado hasta que estén tiernos. Agregar la leche y cocinar 20 minutos.
Por otro lado mezcle los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede lisa, dejar descansar 20 minutos y amasar.
Coloque la base de masa con el relleno y tape nuevamente con masa.
Pintar con huevo y se pueden agregar semillas.
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