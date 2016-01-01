Tras clasificarse como finalista de la Prueba del Líder durante la tarde, Agustina se convirtió por la noche en la nueva Líder de la semana. Además, al final del programa, los participantes se abrieron sobre sus seres queridos y compartieron recuerdos y momentos especiales sobre sus familias.

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