Tras convertirse en la primera eliminada, Vicky visitó el piso de Gran Hermano Uruguay y se enfrentó al panel para analizar su salida y compartir sus reflexiones sobre los motivos que llevaron al público a decidir su eliminación. Mientras tanto, en la casa llegó la primera compra semanal y los participantes comenzaron a administrar los alimentos con un desafío extra: solo cuentan con la mitad del presupuesto.

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