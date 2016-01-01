Tras su eliminación, Tati M visitó el estudio y se enfrentó al panel para dar explicaciones sobre su juego y analizar los motivos de su salida. Mientras tanto, en la casa no tardaron en surgir las primeras discusiones por la compra semanal. Los participantes están preocupados porque los recursos comienzan a escasear luego de volver a perder la Prueba del Presupuesto.

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