LA MAÑANA EN CASA | 30-09-2026
Leticia nos enseña a preparar unos exquisitos arrolladitos primavera.
INGREDIENTES:
Masa:
250 g harina de trigo
500 mL agua
Relleno:
300 g carne picada de cerdo
1 tz Zanahoria picada
1 tz Repollo blanco
½ tz de brotes de soja
Aceite de oliva
Salsa de soja
PROCEDIMIENTO:
Dorar el cerdo picado finamente en aceite de oliva, agregar la zanahoria picada fina o rallada y el repollo en láminas bien finas, agregar la salsa de soja.
Tapar y cocinar 5 minutos.
Enfriar y reservar.
Masa con gluten:
Mezclar la harina y el agua y dejar reposar 10 minutos.
Calentar suavemente un sartén antiadherente, pincelar con la masa líquida la base del sartén y luego en el otro sentido, debe quedar una fina capa de masa que se va secando a medida que voy pincelando.
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