La casa vivió su primera Gala de Eliminación, con el versus entre Vicky y Agustina. Finalmente, el público tuvo la última palabra y decidió que Vicky sea la primera eliminada de Gran Hermano Uruguay. Pero las noticias no terminaron ahí: los participantes descubrieron que*no aprobaron la Prueba del Presupuesto semanal y deberán afrontar la compra del día siguiente con solo el 50% del presupuesto.

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