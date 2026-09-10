Lucía y Rodrigo se enfrentaron en la gran final de MASTERCHEF URUGUAY, la versión de la máxima competencia gastronómica de nuestro país con participantes amateurs.

Para presenciar la última instancia de la competencia y apoyar a los finalistas, en las cocinas de MASTERCHEF URUGUAY se hicieron presentes familiares de Lucía y Rodri, participantes del ciclo.

Además, al jurado se sumó el chef Donato de Santis como invitado especial, que exigió "platos a la altura".

Finalizado el tiempo de cocina y emplatado, llegó la hora de la verdad: presentar sus platos a un jurado que esta vez estuvo mucho más exigente y pendiente de cada detalle.

Uno a uno, los tres platos de cada finalista fueron degustados y analizados por el jurado. La calidad de las preparaciones, el sabor y la técnica de cada plato, hicieron que, a juzgar por las devoluciones de Sergio, Ximena y Laurent, existiera gran paridad entre los contendientes.

La evaluación del jurado fue realizada en forma individual y por escrito, supervisada además por una escribana pública.

Finalmente, en un clima de máxima tensión, nervios y emoción, bajo la atenta mirada del jurado, las familias y amigos de los participantes, Sergio abrió el sobre entregado por la escribana y llegó el anuncio esperado: ¡Rodrigo Tacuariti es la ganador de MASTERCHEF URUGUAY!

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