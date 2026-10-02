Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos turrones de avena y chocolate.

INGREDIENTES:

250 g de galletitas de chocolate

2 tz avena

2 tz azúcar

3 cdas cacao

5 cdas cocoa

8 cdas leche

125 g de manteca





PROCEDIMIENTO:

Colocar todos los ingredientes en una olla menos las galletitas, ir revolviendo hasta integrar toda la preparación y dejar hervir 5 minutos.

Colocar una base de galletitas, por arriba colocar la mitad de la mezcla, luego otra capa de galletitas, mezcla y terminar con galletitas.

Dejar enfriar.





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