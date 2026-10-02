LA MAÑANA EN CASA | 02-10-2026
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos turrones de avena y chocolate.
INGREDIENTES:
250 g de galletitas de chocolate
2 tz avena
2 tz azúcar
3 cdas cacao
5 cdas cocoa
8 cdas leche
125 g de manteca
PROCEDIMIENTO:
Colocar todos los ingredientes en una olla menos las galletitas, ir revolviendo hasta integrar toda la preparación y dejar hervir 5 minutos.
Colocar una base de galletitas, por arriba colocar la mitad de la mezcla, luego otra capa de galletitas, mezcla y terminar con galletitas.
Dejar enfriar.
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