Guada, Acevedo, Guille y Agus lograron llegar a la etapa definitoria de la Prueba del Líder. En la resolución en vivo, Agus fue quien logró mayor precisión al detener el cronómetro y se convirtió, por segunda semana consecutiva, en la Líder de la casa. Además, descubrimos que fue Tai quien realizó la Nominación Espontánea.

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