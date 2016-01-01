La casa vivió la segunda Gala de Nominación de la temporada. Acevedo realizó la Nominación Espontánea y, una vez más, la placa quedó conformada exclusivamente por mujeres: Jessica, Tati M, Guada y Jazmín. Ahora, la Líder Agustina deberá tomar una decisión clave: mañana tendrá que salvar a una de ellas de la placa.

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