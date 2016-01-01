En una nueva Gala de Salvación, la líder Agustina tomó la decisión de salvar a Jazmín de la placa. Mientras tanto, la casa comienza a reconocer una división cada vez más marcada dentro del grupo de mujeres, a raíz de las diferencias por el manejo de la cocina. Así, Jessica, Guada y Tati M se enfrentarán en la placa de cara a la Gala de Eliminación del domingo, donde el público decidirá quién continúa en el juego.





¿Qué te pareció GRAN HERMANO URUGUAY? Dejá tu opinión en los comentarios.