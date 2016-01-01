La casa vivió su primera Gala de Nominación y la placa ya está definida. Tras conocerse los votos, Agustina, Victoria y Vicky quedaron nominadas. Ahora, toda la atención está puesta en el Líder: mañana deberá tomar una decisión clave y salvar a una de ellas de la placa

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