El Líder tuvo la responsabilidad de tomar una decisión clave y salvar a una de las participantes de la placa. Finalmente, eligió a Victoria, que continúa en competencia. Así, Vicky y Agustina quedaron enfrentadas de cara a la Gala de Eliminación del domingo, donde el público decidirá quién abandona la casa.

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