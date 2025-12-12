Las puertas de la cocina más famosa del país volvieron a abrirse para participantes amateurs, sin experiencia ni estudios en gastronomía.

Miles de aspirantes se inscribieron y luego de un exigente proceso de selección, solo algunos de ellos están teniendo la posibilidad de enfrentar al jurado en las audiciones que empezamos a ver en este primer programa.

Esta nueva temporada llega con nuevos desafíos, más exigencia, emoción y diversión. La conducción estará a cargo de Eduardo "Colo" Gianarelli, al tiempo que: Sergio Puglia, Laurent Lainé y Ximena Torres, evaluarán el talento, la creatividad, la técnica y la pasión de los participantes.

¿Qué te pareció este capítulo de MASTERCHEF URUGUAY 2025? Compartí tu opinión en los comentarios.