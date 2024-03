Para Yamandú Orsi sería un “disparate” no aceptar la vicepresidencia en caso de perder la interna con Cosse. “Si la ciudadanía resuelve que no soy el que gano y me toca ser vicepresidente, a quién se le ocurre decir ‘no, vicepresidente me queda chico’. Un disparate”, dijo el precandidato por el FA en Arriba Gente.

