Canal 10 presenta una nueva etapa de "", el clásico nombre de su programación gastronómica que regresa renovado y con la conducción del chef, una de las figuras culinarias del canal.A partir de este estreno, de lunes a viernes al término de La Mañana en Casa, los televidentes tendrán una cita diaria de 30 minutos con una cocina cercana, práctica y pensada para compartir en familia.Con una sólida trayectoria profesional,estudió cocina en distintos institutos y completó su formación como sommelier. Su experiencia abarca desde la gastronomía en grandes superficies hasta su consolidación como uno de los cocineros referentes de La Mañana en Casa, donde se ganó el cariño del público gracias a su estilo cálido y cercano.

Fiel a su filosofía, Jesús propone una cocina casera, accesible y con identidad. En cada emisión, "En su salsa" ofrecerá recetas sencillas, económicas y llenas de sabor, con un fuerte protagonismo de los productos nacionales y múltiples ideas para resolver las comidas de todos los días sin resignar calidad ni creatividad.

El programa contará además con la participación de Chucho, locutor de Canal 10, quien aportará humor, espontaneidad y complicidad mientras acompaña a Jesús en la cocina, generando un ida y vuelta que enriquecerá cada preparación.

Con recetas al alcance de todos, consejos prácticos y el sabor de las tradiciones uruguayas, "EN SU SALSA" vuelve para convertirse en un nuevo punto de encuentro con la cocina cotidiana.

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