El Ministerio del Interior tiene un servicio para que la ciudadanía pueda consultar y verificar la veracidad de noticias, posibles estafas y otros contenidos que circulan en redes sociales y plataformas digitales. Es a través del whatsapp: 098 111 911 o del correo electrónico: verifica@[email protected] . Conocimos todos los detalles con María de los Santos, Directora de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano.

