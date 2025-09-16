Este martes y miércoles más de 15 mil estudiantes podrán conocer la oferta educativa de la Universidad de la República en el Campus Universitario Luisi Janicki: Pioneras Universitarias. La Universidad de Puertas Abiertas (UPA) busca promover el acceso equitativo a la educación terciaria y acercar a los futuros ingresantes a la diversidad de carreras, programas y servicios que ofrece. La actividad es abierta y gratuita. Los detalles nos los dio en nuestro móvil uno de los organizadores Gastón Duffour.

