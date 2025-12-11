ARRIBA GENTE | 10-12-2025
La Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía registró en 2024 un 37% más de atención en casos de homicidio respecto al año anterior.
En Arriba Gente hablamos con su directora, Manuela Reguera, sobre el acompañamiento a víctimas de femicidios, trata de personas y testigos en situaciones de riesgo.
Algunos datos aportados durante la entrevista:
- En 2024 esta unidad de Fiscalía atendió a 3.057 víctimas y a más de 1.198 testigos.
- El año pasado fue el de mayor número de casos de asistencia a víctimas de trata: 37. De estos, 36 eran migrantes.
- Con 39 relocalizaciones de víctimas o testigos por su seguridad, 2024 fue año récord en esta materia para Fiscalía.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.