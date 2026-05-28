Porque el Mundial no solo se vive dentro de la cancha ni se resume a los 90 minutos de juego, Canal 10 presenta una cobertura distinta para acompañar la máxima fiesta del fútbol desde todos los ángulos.

Porque el Mundial también se vive en los aeropuertos, en las calles tomadas por hinchas, en los nervios de la previa, en las historias mínimas, en las cábalas, en las emociones y en todo aquello que transforma a una Copa del Mundo en un fenómeno único.

Martín Charquero y Roberto Moar aportarán toda la información, el análisis y la actualidad mundialista desde las distintas ediciones de Subrayado y Punto Penal. Con la experiencia y credibilidad que los caracteriza, serán los encargados de poner el foco en cada partido, cada jugada y cada detalle de la selección uruguaya.

Y si hay alguien capaz de acercarse como nadie al corazón de la selección, ese es Rafa Cotelo. Con el vínculo, la confianza y la cercanía que ha construido durante años con los jugadores, Rafa será una de las piezas centrales de esta cobertura, mostrando el lado más humano, espontáneo y auténtico del plantel celeste.

Una mirada íntima y diferente que solo Canal 10 puede ofrecer.

A esta propuesta se suma también Shulay, como movilero especial de La Mañana en Casa y será una de las caras principales de la cobertura digital del canal actualizando en tiempo real el día a día de esta fiesta del fútbol.

La propuesta se completa con “Nunca Favoritos”, conducido por Daro Kneubuhler y Waldemar. Un ciclo que seguirá el Mundial desde el caos, la improvisación y la mirada de dos uruguayos que, contra todo pronóstico, lograron llegar a la máxima fiesta del fútbol. Entrevistas descontracturadas, desafíos absurdos, personajes inolvidables e historias insólitas serán parte de una propuesta impredecible… pero profundamente entretenida.

Así, Canal 10 propone vivir el Mundial desde otro lugar: más cerca de la gente, más cerca de la selección y más cerca de la emoción de tres millones de hinchas celestes.



Porque somos el canal uruguayo.