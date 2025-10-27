Leticia nos enseña a preparar unas deliciosas tortitas negras o rubias.

INGREDIENTES:

Masa:

500 g Harina

½ tz azúcar

1 cda Sal

1 ¼ tz Agua

50 g manteca

10 g Levadura seca



Cubierta:

Azúcar rubio o negro 1 tz

1 cda harina



PROCEDIMIENTO:

Colocar la harina en forma de corona y por fuera la sal, en el centro colocar la levadura ir agregando el agua hasta conseguir una masa uniforme, por último agregar la manteca. Amasar hasta dejar la masa lisa.

Dejar fermentar hasta duplicar.

Estirar y hacer un pliegue, estirarla fina, cortar, colocar en placa, agregar harina en la placa y limpiar las tortitas pincelar con agua y agregar el azúcar mezclado con harina.

Cocción: Horno a 200 grados por 15 minutos o hasta que esté dorado.





