LA MAÑANA EN CASA | 17-04-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.
INGREDIENTES:
5 tz Harina
1 cta Sal
1 tz Azúcar impalpable
350 g Manteca
1 Huevo
1 cta Vainilla
Frutos rojos a gusto
Decorar con merengue, dulce de leche o crema de manteca a gusto.
PROCEDIMIENTO:
Hacer un arenado con la harina, el azúcar impalpable y la manteca. Agregar el huevo y la vainilla. Unir sin amasar y estirar sobre folios de nylon de 4 mm de espesor, llevar a heladera estirada. Cuando haya enfriado colocar un molde del número deseado hecho con papel y cortar con un cuchillo pequeño (Cortar el número por duplicado o triplicado dependiendo las capas que se quieran tener). Pasar a asadera con sulfito enmantecado o lámina de silicona y volver a enfriar. Una vez fríos hornear.
Cocción: Hornear a 180 *C, hasta que estén comenzando a dorar la base
Colocar una base, arriba picos de dulce de leche, la segunda capa y por arriba picos de la crema de manteca o merengue. Decorar con frutillas, chocolates, macarrones etc.
