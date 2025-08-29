LA MAÑANA EN CASA | 29-08-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta marmolada de zanahoria con chocolate.
INGREDIENTES:
Masa:
1 ½ tz Zanahoria rallada
1 cda Ralladura de naranja
3 Huevos
¾ tz Aceite
½ tz Azúcar
1 tz Azúcar Rubio
2 ¼ Harina
2 ctas Polvo de hornear
½ cta Bicarbonato de sodio
1 cta Canela
1/4 cta clavo de olor
½ cta jengibre rallado
1 pizca Sal
Adicional:
¼ tz cacao
¼ tz de azúcar extra
PROCEDIMIENTO:
Batir los huevos y el azúcar Rubio. Agregar el aceite, la miel y la sal. Incorporar la harina, las especias, el polvo de hornear y el bicarbonato, por último la zanahoria rallada. Separar ¼ de la mezcla y agregar los adicionales.
Colocar en un molde enmantecado la mezcla de zanahoria, luego la de chocolate y hacer pocos movimientos con un tenedor para mezclar levemente las preparaciones, hornear.
Cocción: 180 *C durante 50 minutos.
