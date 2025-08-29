Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta marmolada de zanahoria con chocolate.





INGREDIENTES:



Masa:

1 ½ tz Zanahoria rallada

1 cda Ralladura de naranja

3 Huevos

¾ tz Aceite

½ tz Azúcar

1 tz Azúcar Rubio

2 ¼ Harina

2 ctas Polvo de hornear

½ cta Bicarbonato de sodio

1 cta Canela

1/4 cta clavo de olor

½ cta jengibre rallado

1 pizca Sal

Adicional:

¼ tz cacao

¼ tz de azúcar extra

PROCEDIMIENTO:

Batir los huevos y el azúcar Rubio. Agregar el aceite, la miel y la sal. Incorporar la harina, las especias, el polvo de hornear y el bicarbonato, por último la zanahoria rallada. Separar ¼ de la mezcla y agregar los adicionales.

Colocar en un molde enmantecado la mezcla de zanahoria, luego la de chocolate y hacer pocos movimientos con un tenedor para mezclar levemente las preparaciones, hornear.

Cocción: 180 *C durante 50 minutos.



Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.