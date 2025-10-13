Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta Mabel.



INGREDIENTES:



Para el caramelo y las manzanas:

1 ¼ tz Azúcar

3 manzanas

25 g de manteca



Para la torta:

2 huevos

¾ tz azúcar

1 cta vainilla

Ralladura de 1 limón

3 cucharadas de aceite

1/2 tz leche

2 tz harina

1 cta polvo de hornear

Pizca de sal

PROCEDIMIENTO:

Preparar el caramelo: en un molde de 24 cm de diámetro, esparcir el azúcar y llevar a fuego bajo hasta que se derrita y tome un color dorado. Pelar las manzanas, cortarlas en gajos y distribuirlas sobre el caramelo tibio. Colocar encima los cubos de manteca fría.

Para la torta:

Batir el huevo con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar el aceite y la leche, y mezclar bien. Tamizar la harina con la sal e incorporar a la mezcla de forma envolvente, sin batir en exceso.

Hornear la torta:

Verter la masa sobre las manzanas en el molde. Llevar a un horno precalentado a 180 °C por 35 a 45 minutos.

Desmoldar en frío.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.