LA MAÑANA EN CASA | 06-10-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta Mabel.
INGREDIENTES:
Para el caramelo y las manzanas:
1 ¼ tz Azúcar
3 manzanas
25 g de manteca
Para la torta:
2 huevos
¾ tz azúcar
1 cta vainilla
Ralladura de 1 limón
3 cucharadas de aceite
1/2 tz leche
2 tz harina
1 cta polvo de hornear
Pizca de sal
PROCEDIMIENTO:
Preparar el caramelo: en un molde de 24 cm de diámetro, esparcir el azúcar y llevar a fuego bajo hasta que se derrita y tome un color dorado. Pelar las manzanas, cortarlas en gajos y distribuirlas sobre el caramelo tibio. Colocar encima los cubos de manteca fría.
Para la torta:
Batir el huevo con el azúcar, la esencia de vainilla y la ralladura de limón hasta obtener una mezcla cremosa. Agregar el aceite y la leche, y mezclar bien. Tamizar la harina con la sal e incorporar a la mezcla de forma envolvente, sin batir en exceso.
Hornear la torta:
Verter la masa sobre las manzanas en el molde. Llevar a un horno precalentado a 180 °C por 35 a 45 minutos.
Desmoldar en frío.
