LA MAÑANA EN CASA | 09-03-2026
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta de fiambre con hojaldre rápido.
INGREDIENTES:
Relleno:
400 g de jamón
400 g de queso Danbo
6 cdas harina
3 tz leche
60 g de manteca
6 cdas de queso rallado
Sal y pimienta a gusto
Masa:
½ tz agua
½ tz aceite
1 huevo
3 tz de harina
Sal a gusto
Almidón de maíz y polvo de hornear c/n
PROCEDIMIENTO:
Preparar una Bechamel con la harina dorada en manteca y agregando la leche de a poco, condimentar, agregar el queso y reservar.
Por otro lado mezcle los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede lisa, dejar descansar 20 minutos y amasar. Estirar y colocar capa fina de almidón y polvo de hornear, volver a estirar y así ir haciendo capas hojaldradas.
Coloque la base de masa de hojaldre con el relleno de jamón queso y bechamel y tape nuevamente con masa.
Pintar con huevo y se pueden agregar semillas. Hornear hasta dorar.
