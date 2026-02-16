LA MAÑANA EN CASA | 19-01-206
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta corazón de chocolate con frutos rojos.
INGREDIENTES:
Torta:
4Huevos
2 yemas
2 tz Azúcar
200 g Manteca
2 1/2 tz Harina
½ tz cacao
3 ctas de polvo de hornear
1 cta bicarbonato
½ cta sal
1 cta Vainilla
350 mL leche
2 cdas vinagre o jugo de limón
Ganche:
500 mL crema de leche
500 g de chocolate semiamargo
PROCEDIMIENTO:
Batir la manteca, junto con el azúcar. Continuar batiendo y agregar la vainilla, los huevos, las yemas. Tamizar la harina con el polvo de hornear, el cacao, bicarbonato de sodio, reservar.
Cortar la leche con vinagre o jugo de limón.
Agregar los secos a la mezcla de huevos alternando con la leche.
Colocar en tortera, si la dividen en dos torteras se obtiene mejor volumen.
Cocción: Hornear a 180 *C, 40 minutos aprox. Desmoldar en frío. Cortar para formar el corazón y decorar a gusto.
