Leticia nos enseña a preparar una deliciosa torta de chocolate con frutos rojos.



INGREDIENTES:

4Huevos

2 yemas

2 tz Azúcar

200 g Manteca

2 1/2 tz Harina

½ tz cacao

3 ctas de polvo de hornear

1 cta bicarbonato

½ cta sal

1 cta Vainilla

350 mL leche

2 cdas vinagre o jugo de limón

Dulce de leche, mermelada de frutos rojos y frutas frescas

PROCEDIMIENTO:

Batir la manteca, junto con el azúcar. Continuar batiendo y agregar la vainilla, los huevos, las yemas. Tamizar la harina con el polvo de hornear, el cacao, bicarbonato de sodio, reservar.

Cortar la leche con vinagre o jugo de limón.

Agregar los secos a la mezcla de huevos alternando con la leche.

Colocar en tortera, si la dividen en dos torteras se obtiene mejor volumen.

Cocción: Hornear a 180 *C, 40 minutos aprox. Desmoldar en frío.

Decorar a gusto.

