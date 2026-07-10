LA MAÑANA EN CASA | 01-07-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta de chocolate para el Día del Padre.
INGREDIENTES:
4 Huevos
1 1/4 tz Azúcar
1 tz Harina
1/4 tz de cacao amargo
100 mL de leche
1 cta Vainilla
1 pizca Sal
2 ctas polvo de hornear
125 g de manteca
150 g Chocolate amargo
½ cta bicarbonato de sodio
PROCEDIMIENTO:
Batir los huevos, junto con el azúcar, agregar el chocolate derretido con la manteca, luego agregar la vainilla y la sal. Por último, alternar los secos con la leche.
Colocar en tortera enmantecada.
Cocción: Hornear 40 minutos a 180 grados.
Para el relleno de puede usar ganache, dulce de leche o lo que deseen.
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