Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta de chocolate para el Día del Padre.

INGREDIENTES:

4 Huevos

1 1/4 tz Azúcar

1 tz Harina

1/4 tz de cacao amargo

100 mL de leche

1 cta Vainilla

1 pizca Sal

2 ctas polvo de hornear

125 g de manteca

150 g Chocolate amargo

½ cta bicarbonato de sodio





PROCEDIMIENTO:

Batir los huevos, junto con el azúcar, agregar el chocolate derretido con la manteca, luego agregar la vainilla y la sal. Por último, alternar los secos con la leche.

Colocar en tortera enmantecada.

Cocción: Hornear 40 minutos a 180 grados.

Para el relleno de puede usar ganache, dulce de leche o lo que deseen.





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