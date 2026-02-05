Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta de choclo dulce.





INGREDIENTES:

1 choclo cocido

1 cta vainilla

1/2 tz de aceite

1 tz de azúcar

1 tz de leche

1 tz de harina de maíz

1 pizca de sal

2 cdas polvo para hornear

PROCEDIMIENTO:

Licuar el choclo con el azúcar y luego agregar los huevos, agregar el aceite, la vainilla, y por último los secos con la leche, Colocar en asadera con chimenea y hornear Cocción: 180 ºC hasta dorar y que salga limpio al pincharla

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.