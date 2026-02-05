LA MAÑANA EN CASA | 04-02-206
Leticia nos enseña a preparar una exquisita torta de choclo dulce.
INGREDIENTES:
1 choclo cocido
1 cta vainilla
1/2 tz de aceite
1 tz de azúcar
1 tz de leche
1 tz de harina de maíz
1 pizca de sal
2 cdas polvo para hornear
PROCEDIMIENTO:
Licuar el choclo con el azúcar y luego agregar los huevos, agregar el aceite, la vainilla, y por último los secos con la leche, Colocar en asadera con chimenea y hornear Cocción: 180 ºC hasta dorar y que salga limpio al pincharla
