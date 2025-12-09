El club Montevideo Wonders es sede de un torneo internacional de pelota vasca, con participantes de España, Perú y Argentina. El evento incluye competencias femeninas y masculinas, además de actividades para niños y exhibiciones. El evento es abierto al público con entrada gratuita en San Fructuoso 1070. Los organizadores invitan a acercarse para conocer este deporte dinámico que combina velocidad y destreza.

