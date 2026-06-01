La tercera edición de la cumbre flamenca del Uruguay se consolida como un evento cultural destacado, contando con el apoyo institucional de la UNESCO y su declaración de interés nacional. El encuentro tendrá lugar el 8 de junio en el emblemático Teatro Solís y continuará el 15 de septiembre en la Sala Zavala Muniz. Participarán artistas internacionales como Gloria Del Rosario (España), Luciana Carlin (Perú) y Valeria Galán (Uruguay).

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