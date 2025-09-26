LA MAÑANA EN CASA | 26-09-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa tarta provenzal.
INGREDIENTES:
Masa:
2 tz harina
10 g levadura
2 huevos
1 cta de sal
50 mL leche
1 cta azúcar
75 g manteca
Relleno:
1 zucchini
1 berenjena
2 tomates
1 cebolla
2 dientes de ajo
Aceite de oliva c/n
4 huevos
100 g de queso parmesano
1 cucharadita de sal
1 cucharadita de pimienta molida
PROCEDIMIENTO:
Para la masa Integrar todos los ingredientes menos la manteca, una vez unidos incorporar la manteca, amasar hasta formar una masa lisa. Colocar en la asadera una parte y dejar una fracción para tiras como la pasta frola. Hornear la base de la tarta unos 5 minutos.
Para el relleno cocinar los vegetales en cubitos en aceite de oliva junto con las cebollas, morrón y ajo picadas. Escurrir, agregar los huevos, el queso rallado y condimentar. Colocar sobre la masa y terminar de hornear.
Hornear a 180°C por 30 minutos o hasta dorar.
