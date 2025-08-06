Leticia nos enseña a preparar una deliciosa tarta de pomelo y merengue.





INGREDIENTES:



Crema de pomelo:

3 yemas

1 huevo

200 mL de jugo de pomelo

1 cda ralladura de pomelo

3/4 tz azúcar

3 cdas almidón de maíz

100 g manteca



Merengue:

3 Claras

1 tz Azúcar

4 cdas agua



Base:

100 g manteca

½ tz azúcar

2 yemas

2 tz harina

PROCEDIMIENTO:

Para la base, realizar un arenado con la manteca, el azúcar y la harina, agregar las yemas y unir, no amasar, solo unir, envolver en film y llevar a heladera por media hora. Forrar un molde de 22 cm y hornear a 180 grados con la técnica de los porotos: Colocar papel de aluminio sobre la masa y en el interior porotos, realizar la cocción con los porotos por 15 minutos, retirar el papel y terminar de hornear hasta que dore apenas la masa. Retirar del horno y dejar enfriar para desmoldar.

Para la crema de pomelo llevar a fuego suave las yemas, los huevos el azúcar, y el almidón de maíz mezclado con el jugo de pomelop y la ralladura. Revolver constantemente hasta que espese, apagar el fuego y agregar la manteca fría en cubos hasta disolver. Colocar en manga o colocar un film por arriba hasta que enfríe

Rellenar la base con la crema de pomelo fría. Colocar film mientras se coloca el merengue.

Para el merengue colocar a baño María todos los ingredientes y revolver hasta que se disuelvan los granos de azúcar, batir hasta que se formen picos firmes 5 a 7 minutos. Colocar en manga con pico y decorar a gusto, si se desea quemar con soplete.

