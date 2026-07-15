Leticia nos enseña a preparar una exquisita tarta de pollo y espinacas.





INGREDIENTES:



Relleno:

500 g de suprema de pollo

1 cebolla

½ morrón

1 atado de espinaca

6 cdas de queso rallado

4 huevos

¼ tz crema doble

Sal y pimienta a gusto



Masa:

¼ tz agua

80 g manteca

1 1/2 tz de harina

Sal a gusto



PROCEDIMIENTO:

Dorar la suprema en cubitos junto con el morrón y la cebolla y una vez cocida agregar la espinaca en tiritas, condimentar, agregar el queso y reservar.

Por otro lado mezcle los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede lisa, dejar descansar 20 minutos y amasar.

Estirar y colocar capa fina de almidón y polvo de hornear, volver a estirar y así ir haciendo capas hojaldradas.

Coloque la base de masa de hojaldre con el relleno del salteado mezclado con los huevos batidos.

Pintar con huevo y se pueden agregar semillas.

Hornear hasta dorar.

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