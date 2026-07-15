LA MAÑANA EN CASA | 01-07-2026
Leticia nos enseña a preparar una exquisita tarta de pollo y espinacas.
INGREDIENTES:
Relleno:
500 g de suprema de pollo
1 cebolla
½ morrón
1 atado de espinaca
6 cdas de queso rallado
4 huevos
¼ tz crema doble
Sal y pimienta a gusto
Masa:
¼ tz agua
80 g manteca
1 1/2 tz de harina
Sal a gusto
PROCEDIMIENTO:
Dorar la suprema en cubitos junto con el morrón y la cebolla y una vez cocida agregar la espinaca en tiritas, condimentar, agregar el queso y reservar.
Por otro lado mezcle los ingredientes de la masa y amasar hasta que quede lisa, dejar descansar 20 minutos y amasar.
Estirar y colocar capa fina de almidón y polvo de hornear, volver a estirar y así ir haciendo capas hojaldradas.
Coloque la base de masa de hojaldre con el relleno del salteado mezclado con los huevos batidos.
Pintar con huevo y se pueden agregar semillas.
Hornear hasta dorar.
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