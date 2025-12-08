LA MAÑANA EN CASA | 05-12-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa tarta de chocolate.
INGREDIENTES:
Masa quebrada:
2 tz Harina
1 tz Azúcar impalpable
4 cdas Cacao
200 g Manteca fría
2 yemas
Crema pastelera de chocolate:
2 tz Leche
2 Huevos
2 cdas Almidón de maíz
½ tz Azúcar
150 g Chocolate semiamargo
Ganache de chocolate:
200 g Chocolate semiamargo
200 g Crema de leche
Frutos rojos para decorar
PROCEDIMIENTO:
Realizar un arenado con los secos y la manteca, por último agregar la yema con y dejar enfriar 1 hora. Amasar estirar de la forma deseada o colocar en el molde, dejar enfriar ½ h más.
Hornear a 190 grados por 10 min (en el caso de que se haga tipo tarta con papel de aluminio y peso, retirar el peso y cocinar 5 min más).
Para la crema pastelera calentar la leche y por otro lado batir el azúcar y el almidón de maíz con los huevos, cuando coagule cocinar por 1 minuto más, agregar el chocolate y mezclar, dejar enfriar con papel film.
Para la ganache, calentar la crema de leche y agregar el chocolate. Dejar entibiar y llevar a la tarta arriba de la crema pastelera.
