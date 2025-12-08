Leticia nos enseña a preparar una deliciosa tarta de chocolate.

INGREDIENTES:

Masa quebrada:

2 tz Harina

1 tz Azúcar impalpable

4 cdas Cacao

200 g Manteca fría

2 yemas



Crema pastelera de chocolate:

2 tz Leche

2 Huevos

2 cdas Almidón de maíz

½ tz Azúcar

150 g Chocolate semiamargo



Ganache de chocolate:

200 g Chocolate semiamargo

200 g Crema de leche

Frutos rojos para decorar

PROCEDIMIENTO:

Realizar un arenado con los secos y la manteca, por último agregar la yema con y dejar enfriar 1 hora. Amasar estirar de la forma deseada o colocar en el molde, dejar enfriar ½ h más.

Hornear a 190 grados por 10 min (en el caso de que se haga tipo tarta con papel de aluminio y peso, retirar el peso y cocinar 5 min más).

Para la crema pastelera calentar la leche y por otro lado batir el azúcar y el almidón de maíz con los huevos, cuando coagule cocinar por 1 minuto más, agregar el chocolate y mezclar, dejar enfriar con papel film.

Para la ganache, calentar la crema de leche y agregar el chocolate. Dejar entibiar y llevar a la tarta arriba de la crema pastelera.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.