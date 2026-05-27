LA MAÑANA EN CASA | 27-05-2026
Leticia nos enseña a preparar una tarta de berenjenas, peras y queso azul.
INGREDIENTES:
Masa:
1 y ½ tz Harina
¼ tz Agua
80 g Manteca
1 cta Sal
Relleno:
2 berenjenas
1 Cebolla
4 Huevos
3 cdas queso crema
100 g de queso azul
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Realizar un arenado con la manteca, la harina y la sal. Tomar la masa con el agua hasta que quede lisa. Reservar en film mientras se prepara el relleno.
Saltear la cebolla finamente y las berenjenas picada en cubos pequeños, cocinar hasta que estén cocidas. Preparar la mezlca líquida con los huevos los quesos, sal y pimienta.
Estirar la masa en una tartera de y colocar la preparación de berenjenas agregar la mezcla líquida. Hornear a 180 grados hasta gratinar.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.