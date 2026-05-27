Leticia nos enseña a preparar una tarta de berenjenas, peras y queso azul.





INGREDIENTES:

Masa:

1 y ½ tz Harina

¼ tz Agua

80 g Manteca

1 cta Sal

Relleno:

2 berenjenas

1 Cebolla

4 Huevos

3 cdas queso crema

100 g de queso azul

Sal y pimienta a gusto

PROCEDIMIENTO:

Realizar un arenado con la manteca, la harina y la sal. Tomar la masa con el agua hasta que quede lisa. Reservar en film mientras se prepara el relleno.

Saltear la cebolla finamente y las berenjenas picada en cubos pequeños, cocinar hasta que estén cocidas. Preparar la mezlca líquida con los huevos los quesos, sal y pimienta.

Estirar la masa en una tartera de y colocar la preparación de berenjenas agregar la mezcla líquida. Hornear a 180 grados hasta gratinar.

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