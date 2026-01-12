Este lunes 12 de enero comenzaron los talleres de verano para personas mayores y hasta el 4 de marzo habrá en los ocho municipios de Montevideo actividades artísticas, lúdicas y recreativas que promueven el envejecimiento activo y saludable. Son gratuitas y sin inscripción previa. El cronograma completo está disponible en la web de la Intendencia de Montevideo. En nuestro móvil conocimos todos los detalles con varios de los primeros participantes.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.