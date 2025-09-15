Por primera vez en Uruguay, llega al corazón de un centro comercial una experiencia cultural y sensorial con la participación de más de 30 bodegas de Uruguay, Argentina, Chile y Portugal, junto a distintas actividades en un entorno visualmente atractivo, moderno y con fuerte identidad local.

Además, quienes visiten el Spazio del Vino van a poder crear una etiqueta propia, participar en talleres de pintura con vino, ver a artistas pintando en vivo, catas con bodegas de primer nivel y mucho más, con acceso totalmente libre y gratuito.

Encontrá la agenda completa haciendo click aquí.

También podés consultar el catálogo completo aquí.

La Sacristía y cómo surgió la idea del Spazio del Vino

La Sacristía comenzó como una tienda online de la mano de Bettina González. Hoy junto a Nicolás Arias Zefferino cuenta con tres locales físicos, uno en Constituyente entre Magallanes y Gaboto -Centro-, otro en Roque Graseras y Scosería -Punta Carretas- y el recientemente inaugurado en Plaza Italia Shopping -Avenida Italia 4250, Malvín-.

Gracias a la buena respuesta del público del Shopping y el interés de generar comunidad y experiencias, que incluyen catas y degustaciones semanales, La Sacristía decidió dar el paso de crear su propio evento de referencia.

Así nació la idea de Spazio del Vino, que busca el disfrute del público y transformar la experiencia en un hecho memorable.



El evento cuenta con el apoyo de Plaza Italia Shopping, FMHit 90.3, el Instituto Gato Dumas de gastronomia que hará una cata a ciegas, La Constancia, Mowi con coches disponibles para llevar a los invitados a casa y Pronto+ con su tarjeta Visa Pronto+ que brinda un descuento del 25% en sus compras.

¡No te lo pierdas!