Del 17 al 21 de setiembre, Plaza Italia Shopping se convertirá en el escenario de Spazio del Vino, un evento de referencia para los amantes del vino.

Por primera vez en Uruguay, llega al corazón de un centro comercial una experiencia cultural y sensorial con la participación de más de 30 bodegas de Uruguay, Argentina, Chile y Portugal, junto a distintas actividades en un entorno visualmente atractivo, moderno y con fuerte identidad local.

Además, quienes visiten el Spazio del Vino van a poder crear una etiqueta propia, participar en talleres de pintura con vino, ver a artistas pintando en vivo, catas con bodegas de primer nivel y mucho más, con acceso totalmente libre y gratuito.
La Sacristía y cómo surgió la idea del Spazio del Vino

La Sacristía comenzó como una tienda online de la mano de Bettina González. Hoy junto a Nicolás Arias Zefferino cuenta con tres locales físicos, uno en Constituyente entre Magallanes y Gaboto -Centro-, otro en Roque Graseras y Scosería -Punta Carretas- y el recientemente inaugurado en Plaza Italia Shopping -Avenida Italia 4250, Malvín-.

Gracias a la buena respuesta del público del Shopping y el interés de generar comunidad y experiencias, que incluyen catas y degustaciones semanales, La Sacristía decidió dar el paso de crear su propio evento de referencia.

Así nació la idea de Spazio del Vino, que busca el disfrute del público y transformar la experiencia en un hecho memorable.

El evento cuenta con el apoyo de Plaza Italia Shopping, FMHit 90.3, el Instituto Gato Dumas de gastronomia que hará una cata a ciegas, La Constancia, Mowi con coches disponibles para llevar a los invitados a casa y Pronto+ con su tarjeta Visa Pronto+ que brinda un descuento del 25% en sus compras.
