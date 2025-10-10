LA MAÑANA EN CASA | 10-10-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos sorrentinos de calabaza y quesos.
INGREDIENTES:
Masa:
4 Huevos
400 g Harina
2 cdas Aceite de oliva
Relleno:
2 tz Puré de calabaza
200 g Ricota
200 g Queso Danbo
100 g Queso semiduro
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Mezclar la harina con los huevos en el centro y agregar el aceite. Amasar y dejar descansar envuelta en papel film.
Estirarla del tamaño del molde de sorrrentinos, reservar.
Para el relleno, cocinar la calabaza al horno entera o en cubitos, una vez cocida y fría realizar un puré, agregar ricota, queso danbo, parmesano y salpimentar a gusto.
Armar los sorrentinos con una base de masa, el relleno en los huecos, pintar donde irán las uniones y colocar la tapa de masa. Cortar y dejar con harina hasta cocinarlos.
Cocinarlos en agua salada hirviendo (1 L de agua por cada 100 g de pasta) 1 minuto o hasta que suban a la superficie.
Servir con la salsa deseada.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.