Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos sorrentinos de calabaza y quesos.

INGREDIENTES:



Masa:

4 Huevos

400 g Harina

2 cdas Aceite de oliva



Relleno:

2 tz Puré de calabaza

200 g Ricota

200 g Queso Danbo

100 g Queso semiduro

Sal y pimienta a gusto





PROCEDIMIENTO:

Mezclar la harina con los huevos en el centro y agregar el aceite. Amasar y dejar descansar envuelta en papel film.

Estirarla del tamaño del molde de sorrrentinos, reservar.

Para el relleno, cocinar la calabaza al horno entera o en cubitos, una vez cocida y fría realizar un puré, agregar ricota, queso danbo, parmesano y salpimentar a gusto.

Armar los sorrentinos con una base de masa, el relleno en los huecos, pintar donde irán las uniones y colocar la tapa de masa. Cortar y dejar con harina hasta cocinarlos.

Cocinarlos en agua salada hirviendo (1 L de agua por cada 100 g de pasta) 1 minuto o hasta que suban a la superficie.

Servir con la salsa deseada.

