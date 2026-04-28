LA MAÑANA EN CASA | 27-04-2026
Leticia nos enseña a preparar un delicioso pan relleno de jamón y queso.
INGREDIENTES:
5 cebollas
1 diente de ajo
2 cdas de manteca
100 mL Vino blanco
1 L caldo
2 cdas harina
Sal y pimienta a gusto
PROCEDIMIENTO:
Caramelizar las cebollas en julianas por 30 minutos a fuego bajo con sal.
Agregar el ajo picado y el vino blanco.
Incorporar la harina y de a poco el caldo caliente.
Condimentar y procesar.
Servir con croutons, huevo y semillas y verdes.
