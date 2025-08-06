SONRÍE, TE ESTAMOS GRABANDO | Emitido 06-08-2025
¡SONRÍE, TE ESTAMOS GRABANDO!, el programa que mezcla informes de archivo con la actualidad periodística y humor, con la conducción de Noelia Etcheverry, Rafa Cotelo y Jorge "el Piñe" Piñeyrúa. Esta noche nos acompaña la exparticipante de GRAN HERMANO, Virginia Demo y la cantante Majo Álvarez, con las que repasaremos los aspectos más importantes de sus historias en base a archivos, datos y anécdotas poco conocidas.
