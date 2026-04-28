Un homenaje lleno de emoción y recuerdos, recibimos a Soledad Silveyra, protagonista de El último viaje a China, el documental que celebra la vida y el legado de la inolvidable China Zorrilla. Junto a Carlos Perciavalle, revive anécdotas, momentos únicos y el espíritu de una artista que conquistó al público a ambos lados del Río de la Plata.

Una historia para reír, emocionarse y volver a encontrarnos con una de nuestras grandes figuras.

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