El psiquiatra Ariel Gold presenta el libro 'Ser Empático Hace Bien', donde explica cómo la empatía no solo beneficia a los demás, sino también a uno mismo, con base en hallazgos neurobiológicos y estrategias para desarrollarla. El libro, coescrito con Nicolás Capote y Lucía Calderón, ofrece además pautas prácticas para fomentar la empatía desde edades tempranas, tanto en el hogar como en las aulas. Gold enfatizó que la empatía se aprende por imitación y convivencia: "Si los niños no ven acciones empáticas, no tienen cómo aprenderlo". El texto también aborda preocupaciones sobre una posible erosión de la empatía en la sociedad actual debido al estrés y al individualismo. La obra incluye estrategias semanales y objetivos claros para desarrollar esta habilidad fundamental. Según encuestas realizadas por el equipo entre docentes, más del 60% percibe un descenso de comportamientos empáticos en los últimos años. El libro está disponible bajo el sello Planeta y busca ser una herramienta útil para padres, educadores y cualquier persona interesada en mejorar sus vínculos interpersonales.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.