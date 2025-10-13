Este lunes a las 19:00 se realizará un conversatorio a través de zoom en el marco de la Semana del Duelo Gestacional y Perinatal, proceso de adaptación emocional que enfrentan los padres tras la pérdida de un bebé durante el embarazo, el parto o poco después del nacimiento. Por esto, habrá distintas actividades y las pueden conocer en el instagram: @entunombreuy. Los detalles nos los dio Belén Piñeyrúa, integrante de la organización “En tu nombre”.

