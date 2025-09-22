LA MAÑANA EN CASA | 22-09-2025
Leticia nos enseña a preparar unos deliciosos scones con chocolate.
INGREDIENTES:
3 tz Harina
1/3 tz azúcar
1 cta Sal
100 g Manteca
½ tz Crema de leche
3 ctas Polvo de hornear
1 huevo
¼ tz de leche
1 cta vainilla
1 cda ralladura de limón
½ tz arándanos deshidratados, pasas o frutos secos
Glasé de limón:
1 ½ cda jugo de limón
1 tz azúcar impalpable
PROCEDIMIENTO:
Realizar un arenado con la harina, el azúcar, el polvo de hornear, la sal y la manteca. Unir con la mezcla líquida y agregar las pepitas de chocolate.
Formar una bola, estirar y cortar rebanadas.
Cocción: Hornear a 180 *C, hasta que estén dorados (15 minutos aprox.)
