LA MAÑANA EN CASA | 11-08-2025
Leticia nos enseña a preparar un deliciosos salchichón de chocolate.
INGREDIENTES:
150 g Manteca
3/4 tz Azúcar
1 cta Vainilla
¾ tz Cacao amargo
400 g Galletitas dulces
300 g de dulce de leche
PROCEDIMIENTO:
Cremar la manteca con el azúcar, agregar el dulce de leche, el cacao, y la vainilla.
Incorporar los sólidos picados groseramente y algo de galletitas molidas.
Enrollar en film y llevar a frío. Servir frío.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.