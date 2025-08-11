Leticia nos enseña a preparar un deliciosos salchichón de chocolate.

INGREDIENTES:

150 g Manteca

3/4 tz Azúcar

1 cta Vainilla

¾ tz Cacao amargo

400 g Galletitas dulces

300 g de dulce de leche

PROCEDIMIENTO:

Cremar la manteca con el azúcar, agregar el dulce de leche, el cacao, y la vainilla.

Incorporar los sólidos picados groseramente y algo de galletitas molidas.

Enrollar en film y llevar a frío. Servir frío.

Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.