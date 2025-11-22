¡SABER VIVIR MEJOR!, el programa de salud y bienestar, enfocado en la prevención y en los hábitos saludables.

Con la conducción de Soledad Ortega y la Dra. Alejandra Rey, el ciclo que aborda temas siempre vinculados a la salud desde ángulos que trascienden lo estrictamente médico, como lo social, lo psicológico y emocional.

Desde sus distintos espacios y secciones, abarcará aspectos de la vida relevantes para toda la familia: desde el cuidado de los más chicos, la incorporación de hábitos o la modificación de factores de riesgo, hasta la prevención de accidentes en los adultos mayores.

SABER VIVIR MEJOR nos brindará información clara, concisa y entretenida, conjugando la mirada periodística y el aval médico en la conducción, junto a prestigiosos especialistas invitados, informes, entrevistas y noticias.

Mirá el programa completo y compartí tu opinión en los comentarios.