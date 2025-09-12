LA MAÑANA EN CASA | 12-09-2025
Leticia nos enseña a preparar una deliciosa rosca con crema de chocolate.
INGREDIENTES:
500 g Harina
1 cta Sal
20 g Levadura fresca
1/3 tz Azúcar
50 g Manteca
½ tz Leche
3 Huevos
1 cta Vainilla
1 cta ralladura de naranja o agua de azahar
Crema pastelera de chocolate:
2 tz Leche
2 Huevos
2 cdas Almidón de maíz
½ tz Azúcar
150 g Chocolate semiamargo
PROCEDIMIENTO:
Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.
En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar. Realizar la forma circular de la rosca y dejar leudar.
Cocción: Hornear a 170 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que esté dorada. Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable o bañar con baño de chocolate.
Mirá la nota completa y dejá tu opinión en los comentarios.