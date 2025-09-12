Leticia nos enseña a preparar una deliciosa rosca con crema de chocolate.

INGREDIENTES:

500 g Harina

1 cta Sal

20 g Levadura fresca

1/3 tz Azúcar

50 g Manteca

½ tz Leche

3 Huevos

1 cta Vainilla

1 cta ralladura de naranja o agua de azahar



Crema pastelera de chocolate:

2 tz Leche

2 Huevos

2 cdas Almidón de maíz

½ tz Azúcar

150 g Chocolate semiamargo

PROCEDIMIENTO:

Hacer una corona con toda la harina en la mesada, colocar la sal en la parte externa de la corona.

En el centro colocar la levadura, el azúcar y la leche, los huevos, la manteca y la vainilla Una vez unido, amasar hasta lograr una masa uniforme. Tapar con film y dejar descansar. Realizar la forma circular de la rosca y dejar leudar.

Cocción: Hornear a 170 °C pintados con una mezcla de huevo agua y sal, hasta que esté dorada. Al salir del horno pintar con almíbar y espolvorear con azúcar impalpable o bañar con baño de chocolate.

